Ambiente a Salerno torna l' iniziativa Udicon SosAmare

Torna anche quest’anno SOSAMARE, l’iniziativa nazionale di Udicon dedicata alla pulizia di spiagge, parchi, laghi, aree verdi e spazi pubblici. Giunta alla sua settima edizione, la campagna coinvolge le sedi territoriali dell’Associazione in tutta Italia, con giornate di raccolta e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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