Prevenzione e screening gratuiti | l' iniziativa di Nuova Gioventù Balnea e Udicon

Notizia in breve

È possibile prenotare gratuitamente visite specialistiche senza prescrizione medica grazie a un'iniziativa promossa da Nuova Gioventù Balnea, associazione di Mercatello. L'obiettivo è offrire screening e prevenzione al femminile. Le prenotazioni sono aperte per diverse tipologie di controlli, con accesso libero e senza costi aggiuntivi. L'iniziativa si svolge presso la spiaggia inclusiva gestita dall'associazione. La locandina dell'evento è disponibile online.