Prevenzione e screening gratuiti | l' iniziativa di Nuova Gioventù Balnea e Udicon

Da salernotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È possibile prenotare gratuitamente visite specialistiche senza prescrizione medica grazie a un'iniziativa promossa da Nuova Gioventù Balnea, associazione di Mercatello. L'obiettivo è offrire screening e prevenzione al femminile. Le prenotazioni sono aperte per diverse tipologie di controlli, con accesso libero e senza costi aggiuntivi. L'iniziativa si svolge presso la spiaggia inclusiva gestita dall'associazione. La locandina dell'evento è disponibile online.

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Nuova Gioventù Balnea, associazione di Mercatello che gestisce la spiaggia inclusiva, annuncia un'interessante iniziativa di prevenzione al femminile (vedi locandina in alto ndr): è possibile prenotarsi gratuitamente, senza prescrizione medica, per le diverse visite specialistiche previste dal. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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