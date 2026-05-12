Stop ai treni sulla Nocera-Salerno la denuncia di Udicon | Un disastro che è sotto gli occhi di tutti

Nella giornata di oggi si registra un nuovo stop ai treni sulla linea Nocera-Salerno, con udicon che denuncia un disastro visibile a tutti. La sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea storica via Cava dei Tirreni, avvenuta meno di 48 ore fa, ha coinvolto i collegamenti tra Napoli e Salerno. La misura è stata adottata per permettere l'installazione del sistema europeo di controllo del traffico ferroviario ERTMS.

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Caos trasporti tra Napoli e Salerno a meno di 48 ore dalla sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea storica via Cava dei Tirreni, disposta per consentire l'installazione del sistema europeo di controllo del traffico ferroviario ERTMS. Centinaia di pendolari, studenti e lavoratori —.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Treni assenti sulla Nocera-Salerno, il Comitato Pendolari scrive a RFITreni assenti sulla Nocera Inferiore-Salerno, il Comitato Pendolari scrive alla Direzione Territoriale di RFI: "Servizio offerto inadeguato". “Là sotto…”. Champions, tutti gli occhi sulla presentatrice: “Ma cosa fa?”La serata di Champions League al St James’ Park resterà impressa nella memoria non solo per il verdetto del campo, ma per un singolare fuori... Argomenti più discussi: Emergenza trasporti dal 9 maggio per lo stop ai treni sulla linea Napoli-Salerno via Cava. Il punto con La Città; Treni Salerno-Napoli fermi, l’allarme dei sindacati; Stop treni sulla linea storica Napoli-Salerno, i sindacati: Rischio collasso; Bus pieni, niente scuola: gli studenti costretti a tornare a casa. #Campania - Stop ai treni tra Napoli e Salerno dal 10 maggio al 6 giugno per lavori sulla linea ferroviaria. #Napoli #Salerno #Treni #Ferrovie #Campania #Pendolari #Trasporti #Lavori #Mobilità #NanoTV nanotv.it/2026/05/09/sto… x.com Voglio provare ai miei amici che fare una vacanza in Campania è una bella idea reddit Lavori sulla tratta Napoli-Salerno: stop ai treni dal 10 maggio e scoppia la polemica dei pendolari Lavori sulla tratta Napoli-Salerno: stop ai treni dal 10 maggio e scoppia la ...Circolazione ferroviaria sospesa tra Napoli San Giovanni Barra e Salerno dal 10 maggio al 29 giugno 2026. Leggi tutti i treni cancellati e le proteste per i disagi ... infocilento.it