Jannik Sinner continua il suo percorso nel torneo di Montecarlo, dove ha sconfitto in tre set il tennista ceco Tomas Machac, nonostante un calo fisico a metà partita. Il giocatore ha raggiunto i quarti di finale del primo grande torneo sulla terra rossa della stagione ATP. Nel frattempo, si fa riferimento a un commento di Ambesi riguardo a un “crollo energetico” di Sinner, che non ha ancora trovato una spiegazione e si sarebbe rivolto a specialisti.

Prosegue il cammino monegasco di Jannik Sinner, che ha battuto in tre set il ceco Tomas Machac (nonostante un evidente calo fisico a metà partita) avanzando ai quarti di finale del primo grande torneo stagionale sulla terra rossa del circuito ATP. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Il tema è che Sinner comunque continua ad avere questi cali che lui ha definito energetici durante le partite. A questo giro ne è venuto fuori, sappiamo che si sta lavorando al problema. Sarebbe interessante capire il perché accade tutto questo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Il crollo energetico di Sinner non ha spiegazione. Credo ci siano degli studi e si sia rivolto a specialisti”

Ambesi: “Credo nella ‘Sinner Mentality’. La domanda è perché sia stato fatto giocare a quell’ora”Gli Australian Open proseguono a ritmo incalzante ed entrano nella fase più calda.

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