Amazon investe nel Sud Italia bonus per le Pmi ed energia rinnovabile in Sicilia | il piano

Notizia in breve

Amazon ha annunciato un piano chiamato Amazon Destinazione Sud, che prevede investimenti nel Sud Italia. La strategia include bonus destinati alle piccole e medie imprese e progetti per lo sviluppo di energia rinnovabile in Sicilia. L’obiettivo è rafforzare la presenza dell’azienda nella regione e promuovere iniziative di formazione digitale. Il piano si concentra su interventi concreti nei settori dell’energia e del supporto alle imprese locali.