Amazon investe nel Sud Italia bonus per le Pmi ed energia rinnovabile in Sicilia | il piano
Amazon ha annunciato un piano chiamato Amazon Destinazione Sud, che prevede investimenti nel Sud Italia. La strategia include bonus destinati alle piccole e medie imprese e progetti per lo sviluppo di energia rinnovabile in Sicilia. L’obiettivo è rafforzare la presenza dell’azienda nella regione e promuovere iniziative di formazione digitale. Il piano si concentra su interventi concreti nei settori dell’energia e del supporto alle imprese locali.
Amazon rafforza la propria presenza nel Mezzogiorno e lancia Amazon Destinazione Sud, un piano che combina investimenti in energia rinnovabile, sostegno alle piccole e medie imprese e formazione digitale. L’iniziativa è un ulteriore passo del gruppo per consolidare il proprio ruolo nello sviluppo economico del Sud Italia, territorio che il colosso tech considera sempre più centrale. In cosa consiste il piano. Amazon Destinazione Sud prevede nuovi investimenti nelle energie rinnovabili in Sicilia. Nell’isola, l’azienda ha già contribuito allo sviluppo di sette progetti solari, di cui quattro avviati nel 2025. A questi si aggiungono tre impianti già operativi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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