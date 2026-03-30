Energia Dossi H2IT | Via libera Ue a programma idrogeno rinnovabile consolida ruolo strategico Italia

La Commissione europea ha approvato un programma di aiuti di 6 miliardi di euro destinato alla produzione di idrogeno rinnovabile in Italia. Il fondo è rivolto ai settori dei trasporti e dell'industria, e rappresenta una conferma del ruolo strategico del paese nel settore energetico. Dossi, rappresentante di un'associazione del settore, ha espresso soddisfazione per questa decisione.

“Accogliamo con grande soddisfazione il via libera della Commissione europea al regime di aiuti italiano da 6 miliardi di euro per la produzione di idrogeno rinnovabile destinato ai settori dei trasporti e dell’industria. Si tratta di una misura che rafforzerà il percorso di decarbonizzazione del Paese, consoliderà il ruolo strategico dell’idrogeno nel sistema energetico nazionale, ma soprattutto darà un’importante spinta allo sviluppo di un mercato. Lo strumento sostiene la produzione di 200mila tonnellate annue, in linea con gli obiettivi della RED III e del Piano Nazionale Energia e Clima”. Così Alberto Dossi, Presidente di H2IT,... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Energia. Dossi (H2IT): “Via libera Ue a programma idrogeno rinnovabile consolida ruolo strategico Italia” Articoli correlati Leggi anche: Idrogeno, H2IT presente al KEY - The Energy Transition Expo a Rimini. Il Presidente Dossi: “Imprese competitive, stimolare la domanda e ridurre i costi dell’energia” Idrogeno rinnovabile, Alberto Dossi: “Via libera alla Red III: recepiti i target per industria e mobilità, eccellente notizia per il settore”Roma, 21 gennaio 20026 – “Con il recepimento della Direttiva europea RED III (2023/2413), il nostro Paese ridisegna la propria strategia di...