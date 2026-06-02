Alto Adige Urzì su Knoll | ‘Ispirarsi agli imperatori fa pena

Notizia in breve

Un politico dell'Alto Adige ha criticato l'uso di un ritratto imperiale, definendo questa scelta “fa pena”. La polemica è nata dopo che un altro politico ha utilizzato simboli storici per dichiararsi non italiano, tra cui un'immagine di un imperatore. Urzì ha espresso disapprovazione verso questa ispirazione, sottolineando che ricorrere a simboli dell'epoca imperiale non rappresenta un modo adeguato di esprimersi. La discussione si è concentrata sulle scelte simboliche fatte per comunicare posizioni politiche.