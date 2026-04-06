1946 | l' anno zero dell' Alto Adige

Nel 1946, l'Alto Adige, che era stato annesso al Reich dal 1943, si trovava in una fase di incertezza. Alla fine della guerra, il futuro della regione era ancora da definire, mentre le rivendicazioni austriache riprendevano vigore e si approfondivano le tensioni legate agli optanti, ovvero alle persone che avevano scelto di lasciare l'area. La regione si presentava così come un territorio profondamente segnato da divisioni e sofferenze.

Alla fine della guerra il destino dell'Alto Adige, annesso al Reich dal 1943, era incerto. La ripresa delle rivendicazioni austriache e il dramma degli optanti disegnarono una regione lacerata. Le potenze vincitrici decisero di lasciarlo all'Italia, ma il ritorno alla normalità fu lungo e difficile. Alla fine della Seconda guerra mondiale, il Sudtirolo (o Alto Adige, come fu obbligatorio chiamarlo durante il ventennio) era stretto in una morsa che rendeva il suo destino alquanto incerto. Dagli anni Trenta era stato sottoposto ad un processo di italianizzazione sia nella lingua (la scuola tedesca era stata vietata, così come i... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - 1946: «l'anno zero» dell'Alto Adige Luca Casalini: 3 record nel ghiaccio dell’Alto AdigeLuca Casalini, apneista originario del Monte Argentario, si prepara a sfidare i limiti umani tra il 6 e l’8 marzo 2026. Tragedia sui monti dell’Alto Adige. Ferita una ventiseienne brescianaC’è anche una donna bresciana di 26 anni tra i feriti rimasti sepolti dalla valanga che ieri alle 11. Die Glocken von Urtijëi/St. Ulrich (Südtirol/BZ-I) - Pitla dlieja/Pfarrkirche