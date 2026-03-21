Nella mattinata di sabato, alle 11:30 circa, una valanga si è staccata in Alto Adige travolgendo dieci scialpinisti. Sono in corso le operazioni di soccorso, con l'ausilio di cinque elicotteri. Al momento, due persone sono state dichiarate decedute, mentre gli altri otto coinvolti sono stati estratti e sono sotto assistenza.

Una maxi operazione di soccorso è in corso dopo ildistacco di una valanga in Alto Adigesul Tallone Grande a Racines. Sul posto sono intervenuti cinque elicotteri decollati in Alto Adige e nel Tirolo austriaco. Stando alle prime frammentarie informazioni, unadecina di scialpinisti sarebbero rimasti coinvolti, con unbilancio provvisorio di due morti e un ferito in gravi condizioni. L’allarme per i dieci scialpinisti è scattato nella mattinata di sabato, quando alle 11:30 circa sarebbe avvenuto ildistacco della valanga. Secondo i primi aggiornamenti, sono almeno dieci le persone coinvolte,tutte munite di Artva, ildispositivo di localizzazione fondamentale per trovare i dispersi sotto la neve. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Valanga in Alto Adige, 10 scialpinisti travolti e 2 morti

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