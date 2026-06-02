Alto Adige | Knoll propone feste tirolesi al posto del 2 giugno
Knoll ha proposto di sostituire il 2 giugno con feste tirolesi. La proposta è stata avanzata in risposta a una provocazione della Süd-Tiroler Freiheit. Marco Galateo ha commentato la proposta, ma non sono state fornite ulteriori risposte ufficiali. La questione riguarda le festività religiose e le celebrazioni locali, senza indicazioni di modifiche ufficiali o approvazioni.
Quali festività religiose propone Knoll per sostituire il 2 giugno?. Come risponde Marco Galateo alla provocazione della Süd-Tiroler Freiheit?. Perché la proposta di Knoll mette in discussione l'autonomia provinciale?. Quali conseguenze culturali potrebbe avere questo cambio di calendario?.? In Breve Süd-Tiroler Freiheit propone Ascensione, Corpus Domini o San Giuseppe al posto del 2 giugno.. Knoll cita il referendum del 1946 per contestare il legame storico con l'Italia.. Marco Galateo difende l'autonomia provinciale come modello sviluppato nel perimetro dello Stato italiano.. Il dibattito sposta il baricentro delle feste pubbliche dal piano civile a quello religioso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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