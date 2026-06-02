Alto Adige | Knoll propone feste tirolesi al posto del 2 giugno

Notizia in breve

Knoll ha proposto di sostituire il 2 giugno con feste tirolesi. La proposta è stata avanzata in risposta a una provocazione della Süd-Tiroler Freiheit. Marco Galateo ha commentato la proposta, ma non sono state fornite ulteriori risposte ufficiali. La questione riguarda le festività religiose e le celebrazioni locali, senza indicazioni di modifiche ufficiali o approvazioni.