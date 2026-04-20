Al Vinitaly il meglio dell’Alto Adige

Durante il Vinitaly, uno dei momenti più seguiti si è svolto nel padiglione dedicato all’Alto Adige, che ha attirato numerosi visitatori. I produttori della regione hanno presentato diverse etichette, offrendo assaggi di vini bianchi, rossi e spumanti. La partecipazione degli espositori ha confermato l’interesse verso le produzioni locali, con una vasta gamma di etichette in degustazione. Il padiglione si è confermato uno dei più frequentati della fiera.

Tra i più interessanti assaggi del Vinitaly ci sono stati quelli nel padiglione dell’Alto Adige, come sempre tra i più frequentati di Veronafiere. Il primo stand è stato quello di Nals Margreid, azienda che si trova tra Nalles e la frazione di Sirmian, cantina cooperativa fondata nel 1932 da 32 famiglie di viticoltori e oggi con 130 conferitori che tutti assieme compongono un mosaico di 160 ettari vitati distribuiti lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige, tra Nalles, la Val d’Adige e Magrè. L’assetto attuale nasce nel 1985 dalla fusione tra Nals e la cooperativa Magrè-Niclara. Oggi sono 138 le famiglie coinvolte, per 160 ettari Un mosaico di altitudini, esposizioni e suoli che rende ogni parcella un caso a sé.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Al Vinitaly il meglio dell’Alto Adige Notizie correlate Esami di maturità in corso dal 18 al 22 giugno presso 17 scuole dell’Alto AdigeL’esame di maturità 2024 si svolgerà dal 18 al 22 giugno in 17 istituti scolastici dell’Alto Adige, coprendo un ampio territorio della provincia... 1946: «l'anno zero» dell'Alto AdigeAlla fine della guerra il destino dell'Alto Adige, annesso al Reich dal 1943, era incerto. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Al Vinitaly il meglio dell’Alto Adige; Galateo al Vinitaly: Sostegno e attenzione alle aziende altoatesine - Autonome Provinz Bozen; Vinitaly, Galateo: Alto Adige, modello vincente. Dialogo diretto con il governo essenziale; Svelati al Vinitaly i tre vini più venduti in Trentino Alto Adige: Prosecco davanti a tutti. Al Vinitaly il meglio dell’Alto AdigeQuattro cantine del Sud Tirolo in evidenza: la cooperativa Nals Margreid con i suoi bianchi evolutivi; l’Abbazia di Novacella con le sue differenti interpretazioni del Sylvaner; Kurtatsch con le Unità ... ilgiornale.it Novanta cantine altoatesine in vetrina al Vinitaly di VeronaLe incognite del mondo del vino: i giovani bevono poco , dazi e costo dell'energia. I produttori locali restano comunque ottimisti ... rainews.it TV33 - La vostra TV in Trentino Alto Adige - facebook.com facebook Il Nord domani darà il primo segnale del cambio di passo. Arriva la prima instabilità atmosferica: piogge già dal mattino e locali temporali tra Lombardia centro-settentrionale e Trentino-Alto Adige. Nel pomeriggio nuovi focolai temporaleschi potranno sviluppar x.com