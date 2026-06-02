Alphabet annuncia un piano da 80 miliardi di dollari per sviluppare l'intelligenza artificiale. La società si prepara a investire 190 miliardi di dollari in spese infrastrutturali e cerca supporto per un'operazione da 10 miliardi di dollari. Non sono stati forniti dettagli sui finanziamenti o sui partner coinvolti. L'annuncio fa parte di una strategia più ampia per rafforzare la posizione nel settore tecnologico.

? Domande chiave Come farà Alphabet a finanziare 190 miliardi di dollari in spese infrastrutturali?. Chi supporterà l'operazione da 10 miliardi di dollari per Alphabet?. Perché la domanda di servizi IA sta superando la capacità produttiva?. Quali impatti avrà questo investimento sulla distribuzione globale dei nuovi servizi?.? In Breve Berkshire Hathaway acquisterà azioni per un valore di 10 miliardi di dollari.. Spese in conto capitale previste tra 180 e 190 miliardi entro fine anno.. Giganti tecnologici investiranno complessivamente 700 miliardi di dollari nell'IA quest'anno.. CEO Sundar Pichai ha dettagliato le previsioni di spesa durante Google IO. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alphabet: sfida all’IA con un piano da 80 miliardi di dollari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Musk sfida l’IA: il piano da 60 miliardi per rivoluzionare il codingUn'azienda di tecnologia sta pianificando di acquistare una startup di coding per circa 60 miliardi di dollari entro la fine dell’anno.

IA, la sfida francese: Mistral sfida i colossi da 14 miliardiUna startup francese si prepara a competere nel settore dell’intelligenza artificiale, puntando a offrire un’alternativa ai colossi internazionali.

Temi più discussi: I runner stanno partecipando all'Alphabet Challenge, la sfida social che fa volare i km; Google Just Launched a $1 Billion AI Price War. Here’s What It Means for GOOGL in 2026; Alphabet si indebolisce mentre crescono le preoccupazioni sui costi della corsa all’AI.

Nvidia dà il superchip a 7 produttori: nasce l’IA computer. Ma costerà caro. Sfida a Intel ed Apple x.com

Alphabet torna al vertice: sfondato il muro dei 4 mila miliardi di dollari grazie all'IA di GoogleAlphabet sfiora i 3.700 miliardi di euro di valore in Borsa, spinta da Gemini, dalla crescita del cloud e da un rinnovato favore degli investitori. Alphabet è diventata la quarta azienda a superare la ... multiplayer.it

IA, Google torna a correre e con Gemini 3 spinge Alphabet verso i 4 mila miliardi di capitalizzazioneCon Gemini 3, Google prova davvero a rimettersi al centro della corsa all’intelligenza artificiale. Il nuovo chatbot ha raggiunto 650 milioni di utenti, certo un risultato ancora inferiore agli 800 ... affaritaliani.it