Musk sfida l’IA | il piano da 60 miliardi per rivoluzionare il coding

Un'azienda di tecnologia sta pianificando di acquistare una startup di coding per circa 60 miliardi di dollari entro la fine dell’anno. La mossa coinvolge una società aerospaziale che mira a espandere il proprio coinvolgimento nel settore dell’intelligenza artificiale applicata. La trattativa rappresenta un passo importante nel settore, con ripercussioni potenziali sul mercato e sugli sviluppi futuri delle tecnologie di coding e IA.

L’operazione strategica che vede SpaceX puntare all’acquisizione della startup di coding Cursor per una cifra pari a 60 miliardi di dollari entro la fine dell’anno corrente sta delineando un nuovo assetto nel settore dell’intelligenza artificiale applicata. Secondo quanto comunicato dalla società guidata da Musk, l’eventuale compravendita è affiancata da un’opzione alternativa: il versamento di 10 miliardi di dollari per remunerare la collaborazione già in corso tra le due realtà. L’obiettivo dichiarato di SpaceXAI e Cursor è lo sviluppo di un sistema di intelligenza artificiale d’eccellenza, ottimizzato per le attività di programmazione e per i flussi di lavoro basati sulla gestione della conoscenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musk sfida l’IA: il piano da 60 miliardi per rivoluzionare il coding 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate Musk propone assegni elevati: il piano per l’era dell’IAL’impatto dell’automazione avanzata sul mercato del lavoro spinge Elon Musk a proporre un sistema di sussidi governativi elevati per contrastare la... IA, la sfida francese: Mistral sfida i colossi da 14 miliardiLa sfida per la sovranità digitale europea si gioca tra i corridoi di Parigi e i grandi summit tecnologici asiatici, dove la startup francese Mistral... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La sfida ‘stratosferica’ di Musk e Bezos per dominare lo spazio; Musk propone reddito universale elevato per contrastare l'IA che toglie lavoro; Bezos-Musk, sfida stellare: Amazon compra Globalstar e i suoi satelliti per 11 miliardi; Amazon compra Globalstar per 11,6 miliardi: sfida a Starlink. Reddito universale e IA: la proposta rivoluzionaria di Elon Musk che potrebbe cambiare il nostro futuroDietro le parole di Elon Musk non c’è solo una provocazione, ma una visione precisa di come potrebbe cambiare l’economia nei prossimi anni. Il reddito universale, nella sua versione più ambiziosa, non ... msn.com Google supera Microsoft, Anthropic sfida OpenAI, l’incognita Musk: chi scende e chi sale nell’IAUn simile rimescolamento – anche se non ancora un sorpasso – si vede anche a livello più basso, cioè quello delle startup che sviluppano i modelli di IA. Gli ultimi giorni hanno visto lo scatto di ... repubblica.it Elon Musk sfida la giustizia francese, assente in tribunale a Parigi: cosa accade adesso x.com CORSA ALLA LUNA: BEZOS FA CENTRO, ORA LA SFIDA A MUSK ENTRA NEL VIVO Corsa alla Luna sempre più accesa: il razzo New Glenn di Jeff Bezos supera con successo il test di lancio e rientro. Un passo importante nella sfida diretta a SpaceX di Elo - facebook.com facebook