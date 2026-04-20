Una startup francese si prepara a competere nel settore dell’intelligenza artificiale, puntando a offrire un’alternativa ai colossi internazionali. La società ha annunciato un investimento di 14 miliardi di euro, con l’obiettivo di rafforzare la presenza europea nel campo tecnologico. La sfida si svolge tra le istituzioni di Parigi e i principali incontri globali dedicati all’innovazione, in un momento di crescente attenzione sulla sovranità digitale europea.

La sfida per la sovranità digitale europea si gioca tra i corridoi di Parigi e i grandi summit tecnologici asiatici, dove la startup francese Mistral cerca di offrire un’alternativa concreta al predominio delle potenze extra-europee. Con una valutazione che ha raggiunto i 14 miliardi di dollari, l’azienda guidata da Mensch punta a garantire che il controllo dei dati e delle infrastrutture rimanga nelle mani degli utenti locali, rompendo il monopolio della Silicon Valley. L’autonomia tecnologica come risposta alla dipendenza globale. Durante l’AI Action Summit tenutosi a Nuova Delhi nel mese di febbraio, l’attenzione si è concentrata su visioni divergenti riguardo al futuro dell’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA, la sfida francese: Mistral sfida i colossi da 14 miliardi

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