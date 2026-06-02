Alphabet ora corre sull’IA Via all’aumento da 80 miliardi

Notizia in breve

Alphabet ha annunciato un investimento di 80 miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è accelerare lo sviluppo di tecnologie IA e migliorare i propri sistemi. La società prevede di destinare le risorse a ricerca e sviluppo, infrastrutture e collaborazioni nel settore. Questa mossa rappresenta un incremento sostanziale rispetto agli investimenti precedenti nel campo dell'IA. La società intende rafforzare la propria posizione nel mercato tecnologico attraverso questa strategia.