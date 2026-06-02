Alphabet ora corre sull’IA Via all’aumento da 80 miliardi

Da formiche.net 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alphabet ha annunciato un investimento di 80 miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è accelerare lo sviluppo di tecnologie IA e migliorare i propri sistemi. La società prevede di destinare le risorse a ricerca e sviluppo, infrastrutture e collaborazioni nel settore. Questa mossa rappresenta un incremento sostanziale rispetto agli investimenti precedenti nel campo dell'IA. La società intende rafforzare la propria posizione nel mercato tecnologico attraverso questa strategia.

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Spinta di Alphabet sull’Intelligenza Artificiale. La società che controlla Google e guidata da Sundar Pichai, ha annunciato l’intenzione di raccogliere fino a 80 miliardi di dollari in capitale azionario per finanziare i suoi ingenti investimenti nelle infrastrutture di IA, dando vita a una svolta significativa per un’azienda che è stata tra i maggiori acquirenti di proprie azioni a Wall Street. La raccolta fondi di Alphabet include la vendita di azioni per 10 miliardi di dollari a Berkshire Hathaway, la holding finanziaria di Warren Buffett, che ha iniziato ad acquisire una partecipazione nella società madre di Google a partire dal terzo trimestre del 2025. 🔗 Leggi su Formiche.net

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