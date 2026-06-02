Alphabet ora corre sull’IA Via all’aumento da 80 miliardi
Alphabet ha annunciato un investimento di 80 miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è accelerare lo sviluppo di tecnologie IA e migliorare i propri sistemi. La società prevede di destinare le risorse a ricerca e sviluppo, infrastrutture e collaborazioni nel settore. Questa mossa rappresenta un incremento sostanziale rispetto agli investimenti precedenti nel campo dell'IA. La società intende rafforzare la propria posizione nel mercato tecnologico attraverso questa strategia.
Spinta di Alphabet sull’Intelligenza Artificiale. La società che controlla Google e guidata da Sundar Pichai, ha annunciato l’intenzione di raccogliere fino a 80 miliardi di dollari in capitale azionario per finanziare i suoi ingenti investimenti nelle infrastrutture di IA, dando vita a una svolta significativa per un’azienda che è stata tra i maggiori acquirenti di proprie azioni a Wall Street. La raccolta fondi di Alphabet include la vendita di azioni per 10 miliardi di dollari a Berkshire Hathaway, la holding finanziaria di Warren Buffett, che ha iniziato ad acquisire una partecipazione nella società madre di Google a partire dal terzo trimestre del 2025. 🔗 Leggi su Formiche.net
Semiconductors are having their best week in years
Notizie e thread social correlati
Alphabet: sfida all’IA con un piano da 80 miliardi di dollariAlphabet annuncia un piano da 80 miliardi di dollari per sviluppare l'intelligenza artificiale.
Meta, accordo da 27 miliardi con Nebius sull’IAMeta ha siglato un accordo da 27 miliardi di dollari con Nebius, piattaforma cloud con sede ad Amsterdam.