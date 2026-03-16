Meta accordo da 27 miliardi con Nebius sull’IA

Meta ha siglato un accordo da 27 miliardi di dollari con Nebius, piattaforma cloud con sede ad Amsterdam. Nebius si occupa di addestramento e esecuzione di modelli di intelligenza artificiale avanzati. L’intesa riguarda l’utilizzo di servizi e risorse di Nebius per le attività di Meta nel settore dell’IA. La partnership si concentra sulla collaborazione tra le due aziende nel campo tecnologico.

Meta ha firmato un accordo da 27 miliardi di dollari con Nebius, piattaforma cloud con sede ad Amsterdam specializzata nell’addestramento e nell’esecuzione di modelli di AI avanzati. In base all’intesa, il colosso di Mark Zuckerberg investirà 12 miliardi di dollari in capacità di calcolo a partire dall’inizio del 2027 e si è impegnato ad acquistare ulteriore capacità per un valore di altri 15 miliardi di dollari (sempre distribuita su più siti) nei prossimi cinque anni. Nel complesso si tratta di uno dei più grandi contratti infrastrutturali mai sottoscritti da Meta. Mark Zuckerberg (Imagoeconomica). Meta di recente ha acquisito Manus, startup focalizzata sullo sviluppo di algoritmi di IA per l’automazione delle attività, e Moltbook, piattaforma Moltbook, una piattaforma simile a Reddit progettata per ospitare conversazioni tra agenti AI. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Meta, accordo da 27 miliardi con Nebius sull’IA Articoli correlati Meta punta 100 miliardi sull'IADi fronte ai timori di una bolla, la razionalità è spesso la prima a lasciare la stanza. Meta piano per la superintelligenza parte da un accordo da 100 miliardi di dollari con amdlateralmente alle dinamiche della competitività nel campo dell’intelligenza artificiale, l’alleanza tra Meta Platforms e AMD segna una svolta... Meta Just Signed a $3 Billion AI Deal No One’s Talking About Tutti gli aggiornamenti su Meta accordo da 27 miliardi con Nebius... Temi più discussi: Meta pronta a tagliare 15.000 posti per finanziare la corsa all’AI; Meta valuta un mega data center AI in Texas lasciato da OpenAI; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Oroscopo di marzo 2026: cosa cambia nella seconda metà del mese per Ariete, Toro, Gemelli e tutti i se. Meta, accordo da 27 miliardi sull’AI. Ma potrebbe tagliare il 20% dei dipendentiContratto con l’olandese Nebius per assicurarsi capacità di calcolo nei data center. Ma c’è l’ombra di nuovi licenziamenti in vista ... ilsole24ore.com Meta, accordo da 27 mld con Nebius sull'Ai: a rischio 20% dipendentiFirmato un contratto quinquennale da 27 miliardi di dollari per fornire infrastruttura IA a Meta, il colosso dei social network guidato da Mark Zuckerberg. Nebius ha spiegato che metterà a ... tg24.sky.it Raffaele Gaito: "Da Meta ad Amazon, va di moda l'AI washing: una comoda scusa per licenziare" (di A. Sarno) x.com Segui gli aggiornamenti sul sito de #IlSole24Ore. . . Accordo di Meta sull’intelligenza artificiale | Quanti dipendenti potrebbe tagliare Meta | Il Sole 24 Ore - facebook.com facebook