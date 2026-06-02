Allerta temporali sospese le iniziative di questa sera in piazza Cavalli

A causa di un'allerta meteo, tutte le iniziative previste questa sera in piazza Cavalli sono state sospese. Il Comune ha comunicato che, a causa del rischio di forti temporali nelle prossime ore, gli eventi programmati in occasione della Festa della Repubblica sono stati annullati. Nessun evento si svolgerà questa sera in piazza, in seguito alle avverse condizioni meteorologiche previste.

Allerta maltempo, sospese le iniziative in piazza Cavalli per la Festa della Repubblica.A causa dell'allerta meteo - scrive il Comune - che prevede il rischio di forti temporali per le prossime ore, sono stati sospesi tutti gli eventi programmati in piazza Cavalli per la serata odierna, promossi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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