Forti temporali su Monza e Brianza | è allerta gialla già da questa sera

Un'allerta gialla è stata diramata per temporali su Monza e Brianza, con maltempo che si farà sentire già dalla sera di lunedì 1 giugno. Le precipitazioni intense hanno costretto a riorganizzare la cerimonia ufficiale del 2 giugno prevista a Monza. Le condizioni meteo peggioreranno nel corso della notte, con piogge e acquazzoni che interesseranno la zona anche durante il giorno festivo.

Un 2 giugno all’insegna degli acquazzoni (tanto da riorganizzare anche la cerimonia ufficiale a Monza), ma il maltempo inizierà già dalla serata di lunedì 1 giugno.Dopo le temperature pressoché estive degli ultimi giorni a Monza e in Brianza ritorna il maltempo. Sul capoluogo e in provincia sono. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Nuova allerta meteo per Monza e Brianza: forti temporali in arrivo ift.tt/kTlyox5 ift.tt/NzgG6Vb x.com

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