Temporali e grandine su Bologna | allerta meteo pioggia intensa e poi torna il sole

Sul territorio di Bologna e gran parte dell’Emilia-Romagna si sono verificati temporali con piogge intense e grandinate di varia entità. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo a causa delle condizioni atmosferiche instabili. Dopo alcune ore di precipitazioni abbondanti, il cielo si è progressivamente aperto e il sole è tornato a fare capolino. La situazione rimane sotto osservazione per eventuali sviluppi.

È tornato il maltempo su Bologna e su gran parte dell’Emilia-Romagna, con piogge diffuse, temporali anche intensi e locali grandinate. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale, segnalando possibili criticità soprattutto nelle aree di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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