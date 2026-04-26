A fine aprile in Lombardia il tempo varia tra giornate di sole, pioggia e temporali, con possibilità di grandinate. Le previsioni indicano che nel corso della prossima settimana si assisterà a un ritorno di precipitazioni e temporali, in particolare al Nord. La situazione meteorologica suggerisce un cambiamento rispetto alle giornate di sole e caldo degli ultimi giorni, che sembrano avviate a concludersi.

Milano, 26 aprile 2026 – Primavera o estate anticipata? Il bel tempo con sole e caldo degli ultimi giorni, oggi compreso, non è destinato a durare: nel corso della prossima settimana torneranno piogge e temporali soprattutto al Nord. E cosa dobbiamo aspettarci per il ‘ponte’ del 1° maggio? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio. Sole e caldo quasi estivo. Una persona fa jogging accanto a un prato fiorito al Parco Biblioteca degli Alberi, un parco pubblico situato nel quartiere di Porta Nuova, Milano, 2 aprile 2026. Ultime 24 ore di allerta meteo poi, per il ponte di Pasqua, arrivano il sole e il caldo con i termometri che arriveranno a sfiorare i 25°C.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fine aprile tra sole, pioggia e temporali (con rischio grandine) in Lombardia. Il ponte del Primo maggio? Le previsioni meteo

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