Allerta per temporali forti nelle Marche Stop al grande caldo | le previsioni meteo aggiornate

Le Marche sono in allerta per temporali forti, con condizioni di maltempo in arrivo dopo due settimane di caldo e temperature elevate. Le previsioni meteo indicano un cambio di scenario, con precipitazioni intense e rischio di fenomeni violenti. La regione si prepara a affrontare un nuovo episodio di instabilità atmosferica, che potrebbe coinvolgere diverse zone e portare anche forti rovesci e raffiche di vento.

Ancona, 2 giugno 2026 — Il caldo è arrivato, ma dopo che le due passate settimane avevano portato beltempo e alte temperature su tutta la regione, le Marche si preparano a fare nuovamente i conti con l'instabilità atmosferica. La Protezione Civile regionale ha infatti emesso un'allerta meteo gialla per temporali valida per l'intera giornata di mercoledì 3 giugno, quando il passaggio di una massa d'aria più fredda favorirà la formazione di rovesci e pioggia anche di forte intensità. Forti temporali, grandine e vento fino a 85 kmh: le zone colpite dalla nuova allerta in Emilia-Romagna Secondo il bollettino ufficiale, nella... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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