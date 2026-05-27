Dopo giorni di sole e caldo intenso, le Marche sono state colpite da temporali. L’allerta meteo è stata attivata nella regione, con previsioni di piogge e raffiche di vento. Le temperature sono scese rispetto ai giorni precedenti, segnando un cambiamento brusco rispetto alle condizioni atmosferiche di inizio settimana. La perturbazione ha interessato diverse zone, portando precipitazioni e condizioni di instabilità.

Ancona, 27 maggio 2026 – Dopo giornate praticamente estive con sole e caldo, con tanto di weekend al mare e primi tuffi, arrivano i temporali nelle Marche. Quando? Domani giovedì 28 maggio e la protezione civile ha diramato un’allerta meteo valida su tutto il territorio regionale. Intanto anche l’Emilia Romagna fa i conti con notti tropicali e afa nonostante siamo solo a maggio. Sarà il transito di una massa d'aria fredda sulla penisola balcanica a favorire lo sviluppo di temporali nelle Marche. Successivamente si tornerà a condizioni di tempo stabile e soleggiato. Pioggia e calo delle temperature. Il bollettino di allerta. Le previsioni di giovedì 28 maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sorpresa temporali dopo il caldo record: scatta l’allerta meteo nelle Marche

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Multiple Snowstorms Ahead: Arctic Cold Lingers Before Major Pattern Flip After Feb 10

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