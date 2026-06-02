Allerta meteo sulla Liguria previsti forti temporali | le previsioni

Una allerta meteo annuncia temporali intensi sulla Liguria tra oggi e domani. Le previsioni indicano forti piogge e possibili fulmini nella regione. Le autorità hanno emesso avvisi di condizioni meteo avverse, invitando alla prudenza. Nessuno è rimasto coinvolto in incidenti o danni finora. La situazione rimane sotto monitoraggio fino alla conclusione del peggioramento atmosferico.

Sono previsti forti temporali in arrivo sulla Liguria tra oggi, martedì 2 giugno, e domani, mercoledì 3 giugno. Arpal ha emesso un'allerta meteo che interessa soprattutto le zone B (quella del Genovesato), C ed E (nel levante) della regione.Dopo i temporali della mattinata, che hanno interessato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Umbria, allerta meteo della protezione civile ift.tt/xpSlryf ift.tt/NbSeH4l x.com

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