Scatta l' allerta gialla per temporali forti e possibili grandinate anche a Torino | instabilità in agguato le previsioni meteo

Giovedì 14 maggio, la mattina a Torino si era aperta con un cielo parzialmente sereno e temperature piacevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, sono state emesse allerte gialle per temporali intensi e potenziali grandinate. Le previsioni indicano un rapido peggioramento con l’arrivo di nuvole cariche di pioggia e raffiche di vento che potrebbero interessare diverse zone della città. La situazione meteo resta sotto osservazione, con la possibilità di ulteriori peggioramenti nelle prossime ore.

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