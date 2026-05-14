Scatta l' allerta gialla per temporali forti e possibili grandinate anche a Torino | instabilità in agguato le previsioni meteo
Giovedì 14 maggio, la mattina a Torino si era aperta con un cielo parzialmente sereno e temperature piacevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, sono state emesse allerte gialle per temporali intensi e potenziali grandinate. Le previsioni indicano un rapido peggioramento con l’arrivo di nuvole cariche di pioggia e raffiche di vento che potrebbero interessare diverse zone della città. La situazione meteo resta sotto osservazione, con la possibilità di ulteriori peggioramenti nelle prossime ore.
La mattina di giovedì, 14 maggio, aveva avuto inizio con un tiepido sole primaverile, ma incombono sulla città di Torino nuove nuvole cariche di pioggia accompagnate da folate di vento. Piemonte ancora nella morsa dell'instabilità mentre la primavera fatica ad affermarsi a maggio inoltrato: le. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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