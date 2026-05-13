Puglia maltempo | allerta temporali domani codice giallo per fascia adriatica barese e Valle d’Itria Protezione civile previsioni meteo

Per la giornata di domani, 14 maggio, la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per la regione Puglia, con validità dalle 12 alle 20. La fascia interessata comprende la zona adriatica barese e la Valle d’Itria, a causa di possibili temporali che si prevedono nel corso della giornata. La situazione è monitorata, e le autorità raccomandano attenzione alle condizioni meteorologiche.

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