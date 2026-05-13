Puglia maltempo | allerta temporali domani codice giallo per fascia adriatica barese e Valle d’Itria Protezione civile previsioni meteo
Per la giornata di domani, 14 maggio, la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per la regione Puglia, con validità dalle 12 alle 20. La fascia interessata comprende la zona adriatica barese e la Valle d’Itria, a causa di possibili temporali che si prevedono nel corso della giornata. La situazione è monitorata, e le autorità raccomandano attenzione alle condizioni meteorologiche.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 12 di domani, 14 maggio, per otto ore. Si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. .🔗 Leggi su Noinotizie.it
Maltempo in Puglia: allerta arancione e proroga del periodo di accensione del riscaldamento a Bari
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