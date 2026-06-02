Allerta meteo gialla in Campania mercoledì 3 giugno | rischio pioggia fulmini e frane

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La protezione civile della regione ha emesso un’allerta meteo gialla per mercoledì 3 giugno, valida dalle 10 alle 20. Si prevede il rischio di pioggia, fulmini e frane. La situazione interessa tutto il territorio regionale, con possibili criticità legate alle precipitazioni intense. Le autorità raccomandano di prestare attenzione alle condizioni meteo e di adottare eventuali misure di sicurezza.

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La protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla per mercoledì 3 giugno dalle ore 10 alle 20. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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