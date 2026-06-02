Allerta meteo gialla a Napoli il 3 giugno | cosa resterà chiuso

Il 3 giugno, la protezione civile regionale ha emesso un allerta meteo gialla per Napoli, valida dalle 10:00 alle 20:00. In conseguenza di questa comunicazione, alcune attività e servizi sono stati sospesi o chiusi durante quella giornata. La decisione riguarda principalmente le aree più a rischio per condizioni meteorologiche avverse. La situazione è stata monitorata fino al termine dell’allerta.

La protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo di livello giallo per mercoledì 3 giugno, attivo dalle ore 10:00 alle ore 20:00. L'allerta riguarda fenomeni meteorologici avversi che interesseranno il territorio, con ricadute immediate su alcuni spazi pubblici della città.Cosa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

19 : in Due tra e !

Notizie e thread social correlati

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1 giugno: le regioni a rischioDomani, un’allerta meteo gialla è stata emessa per temporali in diverse regioni del centro-nord.

Maltempo, allerta meteo gialla domani 2 giugno per pioggia e temporali: le regioni colpiteDomani, 2 giugno, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per pioggia e temporali su molte regioni del Nord e del Centro Italia.

Temi più discussi: Meteo, in Veneto allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale; Allerta meteo: criticità gialla per rischio idrogeologico e rischio temporali su Bergamo; Maltempo. Allerta gialla per rischio temporali a partire dal pomeriggio; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 29 maggio 2026: le regioni a rischio.

MALTEMPO - Napoli, allerta meteo gialla dalle ore 10:00 alle ore 20:00 di mercoledì 3 giugno: chiusi i parchi cittadini e interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche ift.tt/nRQ3weN x.com

Previsioni meteo martedì 2 giugno, a Milano e in Lombardia arrivano i temporali. Diramata l'allerta gialla. reddit

Maltempo, oggi e domani allerta meteo in 5 regioni per forti temporali: ecco doveL'Italia continua a fare i conti con una fase meteorologica particolarmente dinamica, influenzata dalle correnti atlantiche che stanno interessando gran parte dell'Europa occidentale. ilmessaggero.it

Ancora temporali e forti piogge: un'altra allerta meteo arancione a Milano e provinciaAllerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per temporali su Milano dal 2 giugno. Il Coc della protezione civile è attivo per il monitoraggio ... milanotoday.it