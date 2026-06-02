Allerta meteo gialla a Napoli il 3 giugno | cosa resterà chiuso

Da napolitoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 3 giugno, la protezione civile regionale ha emesso un allerta meteo gialla per Napoli, valida dalle 10:00 alle 20:00. In conseguenza di questa comunicazione, alcune attività e servizi sono stati sospesi o chiusi durante quella giornata. La decisione riguarda principalmente le aree più a rischio per condizioni meteorologiche avverse. La situazione è stata monitorata fino al termine dell’allerta.

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La protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo di livello giallo per mercoledì 3 giugno, attivo dalle ore 10:00 alle ore 20:00. L'allerta riguarda fenomeni meteorologici avversi che interesseranno il territorio, con ricadute immediate su alcuni spazi pubblici della città.Cosa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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