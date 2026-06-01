Maltempo allerta meteo gialla domani 2 giugno per pioggia e temporali | le regioni colpite

Notizia in breve

Domani, 2 giugno, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per pioggia e temporali su molte regioni del Nord e del Centro Italia. La giornata coincide con la Festa della Repubblica. Le zone interessate sono state indicate in dettaglio, con previsioni di temporali e piogge intense. Nessun dato su eventuali conseguenze o misure di sicurezza adottate.