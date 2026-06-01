Maltempo allerta meteo gialla domani 2 giugno per pioggia e temporali | le regioni colpite
Domani, 2 giugno, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per pioggia e temporali su molte regioni del Nord e del Centro Italia. La giornata coincide con la Festa della Repubblica. Le zone interessate sono state indicate in dettaglio, con previsioni di temporali e piogge intense. Nessun dato su eventuali conseguenze o misure di sicurezza adottate.
La Protezione Civile ha diramato per domani, martedì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, un’allerta meteo gialla su molte regioni del Nord e parte del Centro Italia. Attesi temporali anche intensi con possibili criticità idrauliche e idrogeologiche. Coinvolte Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli VG, Trentino, Umbria e Abruzzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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