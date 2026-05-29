Italiano liquidato dal Napoli in 24 ore | Allegri e De Laurentiis d'accordo prima di Milan-Cagliari

Il Napoli ha comunicato l’esonero di Italiano dopo 24 ore dall’annuncio. Prima della sfida tra Milan e Cagliari, l’accordo tra il tecnico e il presidente era già stato raggiunto. La decisione è stata comunicata subito dopo, lasciando il tecnico senza possibilità di rimanere in carica. La società ha scelto di affidarsi a un nuovo allenatore, annunciandolo ufficialmente nelle ore successive.

Allegri e De Laurentiis avevano trovato l'accordo già prima di Milan-Cagliari. Italiano gelato dalla scelta del patron azzurro che ha scelto Max sul più bello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Chiagni e fott a Riad: il Napoli accusa Allegri ma racconta la storia a metà

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