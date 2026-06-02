Allegri-Napoli nodo buonuscita col Milan | le cifre

Notizia in breve

Il Napoli sta aspettando la conclusione ufficiale del rapporto tra Allegri e il Milan. Non sono stati resi noti i dettagli economici della buonuscita pattuita tra le parti. La separazione tra Allegri e il Milan è ancora in fase di definizione e si attendono sviluppi ufficiali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle cifre coinvolte. La questione riguarda esclusivamente aspetti contrattuali tra le parti coinvolte.