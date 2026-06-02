Allegri-Napoli nodo buonuscita col Milan | le cifre

Da forzazzurri.net 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli sta aspettando la conclusione ufficiale del rapporto tra Allegri e il Milan. Non sono stati resi noti i dettagli economici della buonuscita pattuita tra le parti. La separazione tra Allegri e il Milan è ancora in fase di definizione e si attendono sviluppi ufficiali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle cifre coinvolte. La questione riguarda esclusivamente aspetti contrattuali tra le parti coinvolte.

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Il Napoli attende la chiusura definitiva del rapporto tra Massimiliano Allegri e il Milan. L’accordo con il tecnico per la panchina azzurra sarebbe già impostato, ma prima dell’annuncio serve risolvere il nodo economico con il club rossonero. La questione riguarda la buonuscita dopo l’esonero. Secondo il Corriere della Sera, il Milan sarebbe disposto a riconoscere ad Allegri circa 500 mila euro. La richiesta dell’allenatore, però, sarebbe molto più alta. Si parla di 5 milioni di euro lordi complessivi. Di questi, 2 milioni andrebbero al tecnico e il resto al suo staff. La distanza tra le parti resta quindi significativa. Allegri, al momento, non avrebbe intenzione di arretrare facilmente. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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