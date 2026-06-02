Massimiliano Allegri ha lasciato intendere una rottura con il Milan, rendendo difficile un possibile ritorno. La situazione tra l’allenatore e il club sembra ormai definita, con le trattative ferme. Nel frattempo, il Napoli attende il via libera ufficiale per annunciare il nuovo allenatore, rimanendo in attesa di sviluppi. La distanza tra Allegri e il Milan ha alterato gli equilibri, lasciando il club e il Napoli in posizione di attesa.

Massimiliano Allegri e il Milan continuano a essere lontanissimi. E nel mezzo c’è il Napoli, che aspetta soltanto il via libera definitivo per poter annunciare il proprio nuovo allenatore. La situazione si è complicata più del previsto nelle ultime ore. Quello che sembrava un semplice passaggio burocratico si è trasformato in un vero muro contro muro tra il tecnico livornese e la società rossonera. I contatti tra gli avvocati delle due parti vanno avanti, ma la fumata bianca continua a non arrivare. Il nodo è economico. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Allegri avrebbe chiesto circa 5 milioni lordi complessivi per chiudere definitivamente il rapporto con il Milan, cifra che comprende anche il suo staff. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Calcionews24.com - Allegri ‘minaccia’ il Milan, è rottura: il Napoli ora trema

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ALLEGRI SBOTTA E SCOPPIA IL CAOS! SCONTRO TOTALE CON ORIALI DOPO NAPOLI-MILAN

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Allegri-Milan, rottura totale: divorzio in stallo e rischio scontro legale. Il Napoli attende Max

Allegri minaccia il Milan di stare fermo un anno. Il Napoli osservaIl futuro di Allegri al Milan resta incerto, con il tecnico che avrebbe minacciato di restare fermo un anno.

Temi più discussi: Rivoluzione Milan, esonerato Allegri. Via anche Tare, Furlani e Moncada; Lo dice sempre Allegri: conta chi vince. E allora si assume la responsabilità. Il Milan non è un circo: il discorso di Adani; Milan, la parabola di Allegri: dal sogno scudetto all'incubo Europa League; Calcio, brutto finale con le violenze ultrà a Torino. Roma e Como in Champions, Milan e Juve fuori.

#AllegriMilan, è braccio di ferro: il tecnico minaccia di star fermo un anno - CorSera x.com

Clamoroso da Milano: Allegri minaccia il Milan di stare fermo un anno. La posizione di ADLAllegri non ha ancora trovato l'accordo con il Milan e il Napoli resta in attesa con De Laurentiis comunque fiducioso: le ultime ... tuttonapoli.net

Napoli, c’è poco da stare Allegri: la minaccia di Max e l’allarme McTominay, un big verso l’addioIl nodo buonuscita ritarda la fumata bianca: Allegri minaccia il Milan, Napoli in ansia. McTominay vuole vincere un altro scudetto, ma spunta Mourinho. sport.virgilio.it

[Schira] Nel contratto di Max Allegri con il Milan c'è una clausola riguardo l'estensione automatica per un'altra stagione (dal 2027 al 2028) se il Milan si qualifica per la Champions League. Poi il suo stipendio aumenterà da 5 milioni di euro a 6 milioni all'anno. : reddit