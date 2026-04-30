Domenica pomeriggio, al Mapei Stadium, si svolgerà una partita tra due squadre di Serie A. Durante l'evento, il tecnico del Milan sarà presente per seguire un giocatore in particolare, Ismael Koné. La presenza di Allegri suggerisce che il club rossonero tenga sotto osservazione il centrocampista, che potrebbe essere coinvolto in future trattative di mercato. La partita rappresenta quindi anche un momento di interesse per le operazioni di calciomercato.

Il futuro del centrocampo del Milan potrebbe passare per il prato del Mapei Stadium, dove domenica pomeriggio andrà in scena un incrocio di mercato fondamentale sotto gli occhi attenti di Max Allegri. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo numero uno per la mediana rossonera è Ismael Koné, gioiello classe 2002 del Sassuolo. Il centrocampista canadese, già finito più volte sui taccuini degli osservatori di via Aldo Rossi durante la stagione, sarà sottoposto a un esame definitivo proprio dal tecnico livornese, che approfitterà della sfida di campionato tra neroverdi e rossoneri per valutarne dal vivo la compatibilità con il proprio sistema di gioco.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan su Ismael Koné: Allegri lo osserva dal vivo

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