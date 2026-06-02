L'allenatore ha annunciato che potrebbe rimanere fermo fino a quando non verrà risolta la questione della buonuscita. La disputa riguarda una somma superiore ai 13 milioni di euro, che il tecnico minaccia di bloccare. La trattativa tra le parti è ancora aperta e non ci sono ancora accordi definitivi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai rispettivi rappresentanti. La situazione mantiene alta l’attenzione su un possibile stop delle attività del tecnico.

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© Calcionews24.com - Allegri e il Milan, un braccio di ferro infinito! Lo scontro sulla buonuscita: il tecnico minaccia di stare fermo

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