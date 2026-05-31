Braccio di ferro tra Allegri e Milan per l’addio | la buonuscita bassa e l’ipotesi causa per danni d’immagine

Allegri ha lasciato il suo incarico al Milan e ora si trova in contrasto con il club riguardo alla buonuscita, che considera troppo bassa. Inoltre, il tecnico ha valutato la possibilità di intentare una causa per danni all’immagine. La questione riguarda le modalità di separazione e le eventuali ripercussioni legali. Nessuna delle parti ha ancora comunicato ufficialmente ulteriori dettagli o decisioni definitive.

Braccio di ferro tra Allegri e Milan per l’addio: la buonuscita ritenuta bassa e l’ipotesi causa per danni d’immagine da parte del tecnico. Il capitolo finale del rapporto tra il Milan e Massimiliano Allegri si sta rivelando più complesso del previsto. Dopo una stagione chiusa con il fallimento in Champions League e l’ esonero da parte del club, la società rossonera e il tecnico sono ora alle prese con la trattativa per la risoluzione consensuale del contratto, un accordo che sulla carta conviene a entrambe le parti (al Milan per risparmiare, ad Allegri per cogliere l’opportunità Napoli) ma che, secondo quanto riportato da Il Giornale, è partito tra resistenze opposte e posizioni ancora distanti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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CASSANO DISTRUGGE ALLEGRI. MILAN FUORI DALLA CHAMPIONS

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Tra il tema buonuscita e il rischio di una causa: braccio di ferro Milan-Allegri sull'addio del tecnico x.com

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