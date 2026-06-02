Allegri ci siamo | prevista per domani la risoluzione col Milan

Domani Max Allegri firmerà la risoluzione del contratto con il Milan. Dopo questa firma, sarà libero di accettare un nuovo incarico con la nazionale italiana di calcio. La decisione segna la fine del rapporto tra Allegri e il club rossonero, aprendo la strada a un possibile nuovo ruolo in nazionale. Non ci sono ancora dettagli sui termini dell’accordo o sui tempi di eventuale annuncio ufficiale.

Ora ci siamo: domani Max Allegri firmerà la risoluzione col Milan. Poi, libero, potrà accasarsi definitivamente agli azzurri. Il punto di Di Marzio. Allegri, prevista per domani la risoluzione col Milan. Riporta Di Marzio: Il matrimonio tra Massimiliano Allegri e il Napoli è ormai a un passo dalla definitiva fumata bianca. Dopo i contatti intensificati negli ultimi giorni, le prossime ore si preannunciano decisive per l’approdo dell’allenatore livornese in azzurro per raccogliere le redini della squadra. L’ultimo vero passaggio prima del via libera ufficiale è legato all’attuale vincolo dell’allenatore. Allegri e il Milan stanno infatti limando i dettagli per definire la risoluzione del contratto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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