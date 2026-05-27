Marotta | Allegri? Non nascondo che ci siamo incontrati Non ci conciliavano i programmi

Stefano Cori Marotta ha confermato di aver incontrato l’allenatore Massimiliano Allegri. L’incontro è avvenuto durante il periodo in cui l’Inter cercava un nuovo allenatore, ma le discussioni si sono concluse senza accordo. Marotta ha spiegato che i programmi delle due parti non erano compatibili, motivo per cui non si è proseguito con la trattativa. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti dell’incontro o sulle ragioni specifiche delle differenze.

di Stefano Cori Marotta al podcast ‘Giorgia’s Secret’ di DAZN ha parlato di quando l’Inter ha avuto contatti con Massimiliano Allegri. Beppe Marotta è stato intervistato da Giorgia Rossi a DAZN nel suo podcast ‘Giorgia’s Secret’. Il presidente dell’Inter ha parlato di diversi argomenti e c’è stato spazio anche per qualche retroscena di mercato. CONTATTI CON ALLEGRI «Allegri? Quando si valuta, è giusto sentire anche altre realtà. Non nascondo che ci siamo incontrati con lui quando prendemmo Inzaghi, ma aveva già speso più di una parola con la Juve dopo aver rifiutato il Real Madrid». LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER LA DISCUSSIONE «A parte questo impegno, quella discussione è servita per capire che non ci conciliavamo come programmi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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