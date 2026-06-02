Allegri beffa il Milan sul calciomercato | Gila verso il Napoli

Gila sta per trasferirsi al Napoli, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. Allegri potrebbe aver impedito al Milan di acquistarlo, anche se i dettagli non sono stati ufficializzati. La trattativa tra l’attaccante e il club partenopeo sembra in fase avanzata. Al momento, nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa da parte delle società coinvolte. La conclusione dell’affare resta da confermare, mentre il mercato si avvicina alla chiusura.

Per larghi tratti della stagione, Mario Gila è stato l'obiettivo numero uno del Milan per rinforzare la difesa in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. La mancata qualificazione in Champions League e il conseguente licenziamento dei principali organi societari, tuttavia, rischia di far tramontare questa pista. Il centrale spagnolo classe 2000 andrà in scadenza con la Lazio il 30 giugno 2027, ma l'intenzione del Diavolo era quello di portarlo via dalla capitale già quest'estate. Sul giocatore, si è riacceso l'interesse del Napoli, che è pronto ad iniziare un nuovo corso con Massimiliano Allegri in panchina. A fare chiarezza sul futuro di Gila ci ha pensato Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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