Il calciomercato del Milan si concentra su un possibile innesto in difesa, con l’attenzione rivolta a Mario Gila, giocatore della Lazio. L’allenatore bianconero ha espresso interesse per il difensore spagnolo, che si trova attualmente sotto contratto con la società capitolina. La Lazio ha avanzato una richiesta per il suo trasferimento, ma i dettagli di questa richiesta non sono stati resi pubblici.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato più e più volte di come il profilo di Mario Gila, difensore della Lazio, piaccia moltissimo al Milan di Allegri in vista della sessione estiva di calciomercato. Il calciatore spagnolo, dopo 4 anni al servizio dei biancocelesti, potrebbe salutare la capitale, rimanendo comunque in Italia ma al servizio dei rossoneri. Il club di via Aldo Rossi è ormai da diverso tempo che ha puntato i suoi riflettori sul centrale spagnolo per rinforzare la propria difesa. I rossoneri non sono messi male, anzi: in stagione Gabbia, Pavlovic, Tomori e De Winter sono migliorati tantissimo ma, vista la possibile partecipazione alla Champions League, non bastano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ad Allegri piace Gila: ma qual è la richiesta della Lazio?

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