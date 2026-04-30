Con il contratto in scadenza nel 2027 e tanti corteggiatori in giro, Mario Gila è diventato l'uomo mercato della Lazio. Il Milan nelle ultime settimane ha accelerato per il difensore, ma la concorrenza è tanta e le pretese di Lotito restano alte. Per capire i margini di manovra dei rossoneri, PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva il procuratore del calciatore, ovvero Alejandro Camano. Ci può commentare le tantissime voci di calciomercato sul futuro di Gila? “Mario ha un altro anno di contratto con la Lazio. Posso dire che, rispettando il lavoro di tutti, non esiste nulla di quanto ho letto. Il Milan è una squadra importantissima e mi piace tantissimo che un mio giocatore venga accostato ad uno dei club più importanti al mondo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - ESCLUSIVA Agente Gila: “Milan e Allegri sono TOP. Un orgoglio, ma ora c’è la Lazio” | Calciomercato Milan

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