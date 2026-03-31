Una nuova ondata di maltempo interessa l’Italia, con vento intenso e allagamenti che coinvolgono principalmente le regioni del Centro-Sud. L’allerta è stata diramata per le prossime ore, tra martedì 31 marzo e mercoledì 1° aprile 2026, a causa di condizioni meteorologiche in peggioramento. Le autorità monitorano attentamente la situazione e hanno emesso le precauzioni necessarie.

Nuova fase di maltempo in Italia tra oggi, martedì 31 marzo, e domani 1° aprile 2026, con condizioni in deciso peggioramento soprattutto al Centro-Sud. La Protezione Civile ha diramato un quadro di allerta meteo rossa, arancione e gialla su diverse regioni. A determinare questa ondata è il ciclone Erminio, alimentato da aria fredda di origine polare marittima, che porterà piogge intense, temporali, neve a bassa quota e venti di burrasca su ampie aree del Paese. Le criticità maggiori sono attese tra Abruzzo, Molise e Puglia, dove si prevedono allagamenti, disagi alla viabilità e rischio idrogeologico diffuso. Le condizioni meteo potrebbero peggiorare ulteriormente nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vento fortissimo e allagamenti, scatta l’allerta in Italia: cosa ci aspetta nelle prossime ore

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