L’Unione Europea ha annunciato che i fondi strutturali saranno aperti al sostegno per il caro energia. Nelle prossime ore sono previste comunicazioni ufficiali riguardo alle modalità di accesso e alle risorse disponibili. Questa decisione permette di destinare finanziamenti a progetti e interventi mirati a fronteggiare l’aumento dei costi energetici. Le misure riguarderanno probabilmente enti pubblici e privati che operano nel settore energetico o in settori collegati. La decisione si inserisce nel quadro delle iniziative per mitigare gli effetti dell’aumento dei prezzi dell’energia.

Bruxelles, 28 maggio 2026 – “Sono fermamente convinto che il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo per una transizione giusta possano fornire un sostegno fondamentale per affrontare le sfide derivanti dai recenti sviluppi geopolitici”, scrive Fitto nella lettera inviata ai Paesi membri, secondo quanto riferisce il sito della Commissione europea. Il vicepresidente esecutivo della Commissione UE responsabile per la Coesione ha sottolineato che è necessario “un sollievo immediato alle famiglie e alle imprese colpite dagli elevati prezzi dell’energia”. Una lettera sarà inoltre indirizzata alle regioni per spiegare che possono utilizzare le risorse di coesione anche per investimenti nel settore energetico che producano un impatto “rapido e in linea con le priorità nazionali e regionali”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'Ue apre i fondi strutturali al caro energia: nelle prossime ore attese le novità

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