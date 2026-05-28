Il governo ha chiarito che non può comunicare ai cittadini di destinare risorse unicamente alla difesa, in relazione alla discussione sull’adesione dell’Ucraina. La questione ha provocato tensioni all’interno della maggioranza, che si sta confrontando anche su temi come economia e legge elettorale. La discussione riguarda le priorità di spesa pubblica e le implicazioni politiche di eventuali decisioni su aiuti e sostegno all’Ucraina. Le posizioni tra i vari rappresentanti sono ancora divergenti.

Il tema dell’adesione dell’Ucraina provoca non poche frizioni in seno alla maggioranza, mentre si discute anche di economia e legge elettorale. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Meloni: non possiamo dire ai cittadini che spendiamo solo per la difesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meloni: non possiamo dire ai cittadini che spendiamo solo per la difesa

Notizie e thread social correlati

Meloni: non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo “per la difesa”Il governo ha dichiarato che i fondi non saranno destinati esclusivamente alla difesa.

Giorgia Meloni: “Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa”La premier ha affermato che non si può comunicare ai cittadini che le risorse sono destinate esclusivamente alla difesa.

Temi più discussi: Foti: La coperta è corta, non possiamo fare altri tagli per ridurre il caro benzina; Pronto il Melonellum 2.0, opposizioni sulla barricate; Giorgia Meloni: Non possiamo spendere soldi per la difesa e lasciare irrisolti i problemi della gente; Meloni vede l'ad di Netflix, 'rafforzi gli investimenti in Italia'.

Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, dice oggi Meloni. La stesa che meno di un anno fa firmava questo (dichiarazione Nato al termine del summit dell’Aia). Il problema della credibilità internazionale, non se lo pone nessuno? x.com

Meloni: Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Servono ri...AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Mattino Cinque ha parlato di politica interna, economia e rapporti internazionali. Dal governo deciso cambio di passo Sulle politiche ... msn.com

Crisi energetica, Meloni: Serve flessibilità dalla Ue, non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesaLa premier: C'è un'interlocuzione in corso con la Commissione europea. Bisogna cercare un equilibrio. I provvedimenti del governo in arrivo saranno sempre puntuali ... msn.com