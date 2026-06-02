Allarme truffe | anziani nel mirino di finti nipoti e carabinieri in un caso bottino da 30mila euro
Nel Salento, le forze dell’ordine stanno indagando su diverse truffe ai danni di anziani, in alcuni casi con perdite di denaro che raggiungono i 30mila euro. Le vittime vengono raggirate tramite finti nipoti e falsi messaggi di emergenza provenienti da forze dell’ordine. Le denunce sono state presentate in rapida successione, evidenziando un aumento delle truffe con metodi consolidati e tecniche ingannevoli.
LECCE - Ondata di truffe soprattutto ai danni di persone anziane. Avviene nel Salento, dove i carabinieri hanno avviato diverse indagini a seguito di numerose denunce presentate da anziani - e non solo - raggirati nel giro di pochissimi giorni con tecniche subdole e ormai collaudate. L'episodio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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