Le truffe rivolte agli anziani si fanno sempre più sofisticate, con malintenzionati che chiamano usando numeri falsi e si presentano come ufficiali di forze dell'ordine. Le telefonate sono studiate nei minimi dettagli, con richieste di uscire di casa immediatamente e numeri che sembrano autentici, per convincere le vittime a seguire istruzioni e mettere a rischio la loro sicurezza.

Telefonate studiate nei minimi dettagli, numeri apparentemente ufficiali sul display e una richiesta urgente che spinge la vittima a uscire di casa. È questo il meccanismo alla base dei nuovi tentativi di truffa che nelle ultime ore hanno preso di mira alcuni anziani di San Marino. Nella mattinata di venerdì almeno quattro pensionati sono stati contattati sul telefono fisso con un raggiro costruito per convincerli ad allontanarsi dalla propria abitazione. Gli episodi segnalati riguardano due residenti della zona di Falciano e altre due persone che vivono nell’area di Cà Ragni. Il copione utilizzato dai malviventi è apparso subito piuttosto elaborato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffe, anziani nel mirino di finti gendarmi

Articoli correlati

Leggi anche: Tentativi di furto e truffe: anziani nel mirino in via Aleardi

Allarme truffe, anziani nel mirino. Donna consegna denaro e oroRecenti episodi di truffa, o tentativi di raggiri, sono stati registrati nel comprensorio del Trasimeno e in particolare a Magione e Castiglione del...

Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Truffe anziani nel mirino di finti...

Temi più discussi: Nuovo ondata di truffe sul nostro territorio, nel mirino sempre i più anziani; Truffe, anziani nel mirino: proteggere i più fragili è un dovere della comunità - FoggiaToday; Anziani ancora una volta nel mirino. Sventate due truffe a ultra80enni; Telefonate shock, gli anziani nel mirino dei truffatori.

Anziani ancora una volta nel mirino. Sventate due truffe a ultra80enniQuattro truffe ai danni di anziani: ma due colpi vengono sventati. La polizia di Stato è intervenuta, martedì, su ... msn.com

Telefonate shock, gli anziani nel mirino dei truffatoriDal primo gennaio in Ticino diverse persone in età avanzata sono state raggirate per alcune centinaia di migliaia di franchi da falsi agenti di polizia o medici ... rsi.ch

Anziani vittime di truffe: San Lazzaro li aiuta. “Non soltanto soldi: non li lasciamo soli” x.com

La truffa del finto carabiniere e della targa dell'auto clonata: arrestato nel biellese un 37enne campano con precedenti. Convinceva le anziane vittime a mostrare oro e gioielli per poi fuggire col bottino. https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2026/03/truffe- facebook