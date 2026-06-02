Allarme in volo c' è un dispositivo bluetooth chiamato bomba sull' aereo | scattano le procedure antiterrorismo

Il nome del proprio dispositivo con Bluetooth è importante, specie se ci si trova a bordo di un aereo. Basta una denominazione "audace" e la sicurezza di passeggeri ed equipaggio può essere messa a repentaglio. É quello che è successo a bordo di un volo della United Airlines decollato. 🔗 Leggi su Today.it

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How a Bluetooth Device Forced a United Airlines Flight to Turn Around | Firstpost Live | N18G

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