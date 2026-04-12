Endrizzi grida bomba sull’aereo | scatta l’allarme il calciatore arrestato Passeggeri furiosi | Una vergogna

Un episodio di tensione si è verificato all’aeroporto internazionale “Horacio Guzman” di Jujuy, in Argentina. Un calciatore ha gridato “bomba” poco prima del decollo di un volo diretto a Buenos Aires, facendo scattare l’allarme e il blocco dell’aereo. I passeggeri presenti si sono mostrati molto arrabbiati, definendo l’accaduto una vera e propria vergogna. L’uomo è stato successivamente arrestato.

Attimi di tensione e rabbia all’aeroporto internazionale “ Horacio Guzman ” di Jujuy, in Argentina, dove un volo diretto a Buenos Aires è stato bloccato poco prima del decollo a causa di un allarme provocato da un calciatore. Protagonista dell’episodio Emiliano Endrizzi, 32 anni, terzino del Gimnasia y Esgrima de Jujuy, che ha gridato “ bomba ” a bordo dell’aereo poco prima del decollo. La squadra era in viaggio verso la capitale per affrontare l’ Agropecuario nel campionato di Primera Nacional, ma il gesto del giocatore ha fatto immediatamente scattare il protocollo di sicurezza. Nel giro di pochi minuti il velivolo è stato evacuato, mentre polizia aeroportuale, vigili del fuoco e artificieri sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e ispezionare l’aereo, sia in cabina sia nella stiva.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Endrizzi grida “bomba” sull’aereo: scatta l’allarme, il calciatore arrestato. Passeggeri furiosi: “Una vergogna” Endrizzi grida “bomba” su un aereo, il calciatore arrestato all’istante: volo bloccato, passeggeri furiosiAssurdo episodio all'aeroporto di Jujuy, in Argentina: un calciatore del Gimnasia y Esgrima, Emiliano Endrizzi, è stato fatto scendere da un aereo in... Allarme bomba, scatta l’evacuazione: terrore in italia, proprio lìMomenti di forte apprensione nella mattinata al Palazzo di Giustizia di Milano, dove una segnalazione improvvisa ha fatto scattare un allarme bomba...