Cresce la paura tra gli studenti | è allarme aggressioni nelle scuole di Parma

A Parma, aumentano i casi di aggressioni nelle scuole, creando preoccupazione tra studenti e insegnanti. Nei corridoi delle scuole si sente parlare di violenza come una realtà quotidiana, non più un evento raro. L’associazione Futuro Nazionale di Parma evidenzia come la presenza di episodi aggressivi sia ormai una consapevolezza diffusa tra le persone che frequentano gli istituti scolastici. La situazione è al centro di discussioni tra genitori e istituzioni locali.

“Nei corridoi delle scuole di Parma la parola che ricorre è una sola: consapevolezza. Consapevolezza che la violenza non è più un’eccezione, ma una possibilità concreta” sottolinea Futuro Nazionale di Parma. "Consapevolezza che la domanda non è più se accadrà, ma a chi toccherà. È ciò che.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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