L' apice del caldo nelle prossime 48 ore | picchi di 36 gradi in Emilia 37 nei centri urbani
Nelle prossime 48 ore si prevede il massimo delle temperature con 36 gradi in Emilia e 37 nelle aree urbane. L’anticiclone subtropicale si sta espandendo sull’Europa, portando condizioni di tempo stabile e caldo intenso sull’Italia. I meteorologi di 3BMeteo confermano che le temperature continueranno a salire all’inizio della settimana.
L’anticiclone subtropicale continua la sua espansione inesorabile, estendendosi a inizio settimana su gran parte dell’Europa e determinando condizioni di tempo stabile e sempre più caldo anche sull’Italia, sottolineano i metereologi di 3BMeteo. Il nostro Paese sarà per larga parte immerso nella. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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