Il Ministero del Tesoro russo ha avvertito il governo che le risorse finanziarie destinate alla guerra in Ucraina stanno esaurendosi. La comunicazione arriva in un momento in cui i fondi disponibili per sostenere le operazioni militari sono ormai ridotti al minimo, mettendo a rischio la continuità delle spese militari. La notizia circola tra i vertici governativi, che monitorano attentamente la situazione economica e il bilancio statale.

La macchina bellica russa rischia di incepparsi non sul campo di battaglia, ma sotto il peso dei propri bilanci. Alti funzionari del Ministero del Tesoro e della Banca centrale russa hanno lanciato un severo e duro avvertimento al Presidente Vladimir Putin: l'attuale spesa per l'invasione dell'Ucraina ha intrapreso una traiettoria finanziariamente insostenibile. Secondo quanto rivelato da Bloomberg, i tecnici dell'economia russa hanno comunicato al Cremlino che i monumentali investimenti destinati alla difesa rischiano di far impennare pericolosamente il deficit di bilancio dello Stato, proponendo come unica soluzione un drastico piano di tagli alle spese militari. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Putin.

© Ilmessaggero.it - Allarme a Mosca, il Ministero del Tesoro avverte Putin: «I soldi per la guerra in Ucraina stanno finendo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Allarme a Mosca, il Ministero del Tesoro avverte Putin: «I soldi per la guerra stanno finendo»

Notizie e thread social correlati

La guerra in Ucraina sta svuotando le casse di Mosca: Putin chiede soldi agli oligarchiDurante un incontro riservato con alcuni oligarchi russi, il presidente ha chiesto loro di contribuire finanziariamente al bilancio della Difesa, che...

Vladimir Putin, clamoroso: "La guerra in Ucraina sta finendoDurante la parata del Giorno della Vittoria a Mosca, il presidente ha dichiarato che la guerra in Ucraina sta per terminare.

Si parla di: Allarme a Mosca, il Ministero del Tesoro avverte Putin: I soldi per la guerra in Ucraina stanno finendo; Ecco Briciola, il cane mascotte al cambio della Guardia in forma solenne al Quirinale.

Allarme a Mosca, il Ministero del Tesoro avverte Putin: I soldi per la guerra in Ucraina stanno finendoLa macchina bellica russa rischia di incepparsi non sul campo di battaglia, ma sotto il peso dei propri bilanci. Alti funzionari del Ministero del Tesoro e della Banca centrale russa ... ilmessaggero.it