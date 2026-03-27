Durante un incontro riservato con alcuni oligarchi russi, il presidente ha chiesto loro di contribuire finanziariamente al bilancio della Difesa, che sta diminuendo a causa del conflitto in Ucraina. La richiesta si inserisce in un contesto di crisi economica legata alla guerra, che sta portando a una riduzione delle risorse disponibili per le operazioni militari.

Durante un incontro a porte chiuse con alcuni oligarchi russi, Vladimir Putin ha proposto loro di contribuire al sempre più esiguo bilancio della Difesa per poter proseguire l’invasione dell’ Ucraina. Lo riporta The Bell, citando fonti informate. Nel corso dell’incontro, andato in scena al Cremlino, Putin ha assicurato che Mosca intende continuare il conflitto fino a quanto l’esercito russo non prenderà il controllo delle aree della regione orientale ucraina del Donbass non ancora occupate. Vladimir Putin (Imagoeconomica). Kerimov ha promesso di contribuire con un miliardo di euro. Alcuni oligarchi hanno risposto alla richiesta di Putin direttamente durante l’incontro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La guerra in Ucraina sta svuotando le casse di Mosca: Putin chiede soldi agli oligarchi

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